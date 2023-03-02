Штрафы на 4 млн рублей выписали собственникам дорог в Псковской области

11:25, 02 марта 2023, ПАИ

На четыре миллиона рублей оштрафовали в 2022 году собственников дорог в Псковской области за их неудовлетворительное состояние. Об этом сообщил инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«И уже сейчас главная цель - не наказать юридическое лицо или должностное, а привести дорогу в состояние, соответствующее обязательным требованиям», – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, в 2022 году за загрязнение, порчу дорог и создание помех проезду в Псковской области наказали 150 человек, 40 должностных и 12 юридических лиц.