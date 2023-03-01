Псковичам предлагают выбрать проект благоустройства парка 300-летия прокуратуры России

22:49, 01 марта 2023, ПАИ

Парк 300-летия прокуратуры России победил в рейтинговом голосовании, теперь псковичи решат, каким он будет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На сайте администрации города Пскова проходит голосование по выбору проектов благоустройства парка.

Псковичам предлагают принять участие в голосовании и выбрать из предложенного списка проектов шесть пунктов, реализация которых необходима в парке.

Среди предложений — установка детского игрового оборудования, спортивного инвентаря, обустройство велодорожек, мест для тихого отдыха, строительство парковки. Также среди вариантов благоустройства — возведение площадки для проведения массовых мероприятий и создание смотровой площадки.

Голосование проходит с авторизацией через «Госуслуги» и заканчивается 8 марта.

Напомним, что пустырь рядом с рекой Великой на улице Никольской в Пскове удалось благоустроить благодаря совместной работе прокуратуры региона и правительства области.