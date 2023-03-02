Режиссёр Кустурица попал в больницу с переломом ноги

23:46, 01 марта 2023, ПАИ

Известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалёку от построенного им посёлка Дрвенград в горах на западе Сербии.

«Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолёта, поскользнулся на обычном промёрзлом дереве. Когда я упал, сломал сустав в двух местах, правая нога буквально вывернулась. Хорошо, что рядом оказался человек, которой смог несколько вправить её», — сказал он.

Режиссёр уточнил, что сейчас находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Отмечается, что его голос при разговоре был спокойным.