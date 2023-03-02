Стали известны подробности двух ДТП с пострадавшими в Псковской области

09:26, 02 марта 2023, ПАИ

Стали известны подробности ДТП в Великих Луках, в результате которого пострадал пешеход. Как сообщили ПАИ в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, 72-летняя женщина, водитель автомобиля «Шевроле Нива», не уступила дорогу 44-летнему мужчине, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Дорожная авария произошла 1 марта в 9:50 у дома № 38а на проспекте Гагарина. Водитель был трезв.

Кроме того, в 21:20 в Плюсском районе на 191-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель 29-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» не учёл неблагоприятные погодные условия (снегопад), не справился с управлением и съехал на левую обочину по ходу движения, где врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля, от госпитализации отказалась.