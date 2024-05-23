Опубликовано видео с места гибели мужчины у скважины в Псковском районе
Опубликовано видео с места гибели 41-летнего мужчины у скважины в Псковском районе. Видео появилось в телеграм-канале СУ СК РФ по Псковской области.
Трагедия произошла на одном из дачных участков в садовом товариществе в деревне Малая Гоголевка, где мужчина производил работы по бурению водяной скважины. Во время работ он оказался в зоне работающего крутящего элемента и получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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