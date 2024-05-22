Великолучанин ударил ножом любовника супруги

15:46, 22 мая 2024, ПАИ

Житель Великих Лук отправится в колонию за избиение ножом любовника супруги, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В феврале великолучанин узнал от жены, что она изменила ему с коллегой. На почве ревности он решил встретиться с соперником и припугнуть его. Дождавшись коллегу супруги на автобусной остановке, мужчина задал ему несколько вопросов с целью удостовериться в его личности, а затем ударил его ножом в живот. Потерпевший, несмотря на полученную травму, убежал с места происшествия, а ревнивец, осознав, что сделал, позвонил в полицию и сознался в совершённом преступлении.

Суд вынес великолучанину наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.