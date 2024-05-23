Пскович получил штраф за покупку наркотиков

08:39, 23 мая 2024, ПАИ

Пскович получил штраф за незаконное приобретение и хранение наркотика. Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что житель Пскова незаконно купил в интернете 0,47 грамма наркотика для личного употребления. Его он забрал в лесном массиве в черте Пскова и хранил у себя, пока его не задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте во время перехода железнодорожных путей.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Ему назначен штраф в размере 15 000 рублей.