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Происшествия

Пассажирка пострадала в результате ДТП в Плюсском районе

В Плюсском районе, в деревне Заполье на улице Ленинградской у дома № 248, водитель автомобиля «Шевроле Ланос» не справился с управлением и совершил наезд на столб. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия

В результате ДТП пострадала пассажирка, от госпитализации она отказалась.

Фото с места происшествия

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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