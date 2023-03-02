Пассажирка пострадала в результате ДТП в Плюсском районе

23:14, 01 марта 2023, ПАИ

В Плюсском районе, в деревне Заполье на улице Ленинградской у дома № 248, водитель автомобиля «Шевроле Ланос» не справился с управлением и совершил наезд на столб. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадала пассажирка, от госпитализации она отказалась.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.