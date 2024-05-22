Стали известны подробности пожара в квартире на Рижском проспекте в Пскове

08:34, 22 мая 2024, ПАИ

Стали известны подробности пожара в квартире на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на МЧС.

Напомним, возгорание произошло 21 мая в 16:44 в квартире на втором этаже пятиэтажного дома № 61 на Рижском проспекте в Пскове.

Выгорела изнутри по всей площади кухня, квартира закопчена по всей площади.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы холодильника на кухне.

Квартира спасена.