Стали известны подробности пожара в квартире на Рижском проспекте в Пскове
Стали известны подробности пожара в квартире на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на МЧС.
Напомним, возгорание произошло 21 мая в 16:44 в квартире на втором этаже пятиэтажного дома № 61 на Рижском проспекте в Пскове.
Выгорела изнутри по всей площади кухня, квартира закопчена по всей площади.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы холодильника на кухне.
Квартира спасена.
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