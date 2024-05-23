В Псковском районе проводится проверка из-за гибели мужчины во время бурения скважины

12:16, 23 мая 2024, ПАИ

В Псковском районе проводится проверка из-за гибели мужчины во время бурения скважины. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

22 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 41-летнего местного жителя.

На одном из дачных участков в садовом товариществе в деревне Малая Гоголевка мужчина производил работы по бурению водяной скважины, во время которых он оказался в зоне работающего крутящего элемента и получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.