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Общество

Псковские энергетики по пояс в снегу пробираются к оборванным проводам

Псковские энергетики по пояс в снегу пробираются к оборванным проводам. Видео, которое сняли электромонтёры Юрий Иванов и Владимир Иванов, размещено в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

В ролике один из монтёров с помощью широких лыж пытается взобраться по склону к опоре. Время от времени сотрудник предприятия проваливается в сугроб по грудь.

Напомним, что в минувшие выходные в Псковской области прошёл сильный снегопад, в результате которого часть жителей региона остались без электроэнергии.

Самая сложная ситуация сложилась в Невельском районе: 27 февраля без электричества там оставались почти две тысячи человек. К полуночи большинство домов было подключено. Энергетики усиленно работают, несмотря на сложные условия: в лесах снег по пояс, через сугробы не пройти ни технике, ни людям на лыжах. На помощь бригадам прибыли специалисты и специальная техника из Карелии, Вологды и Великого Новгорода.

Сейчас группировка энергетиков на юге области — это более 379 человек и 100 единиц спецтехники, включая краны-манипуляторы повышенной проходимости, гусеничные болотоходы и вездеходы.

Вчера повторный снегопад и налипание снега на провода и ветки деревьев вызвали новые отключения, уточнил губернатор Михаил Ведерников. По состоянию на 10:00 1 марта в Невельском районе без электричества оставались 443 жителя.

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