Около двух миллионов рублей отдали мошенникам псковичи

12:41, 02 марта 2023, ПАИ

Около двух миллионов рублей перевели на «безопасные счета» мошенников жители Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они настойчиво советовали своим собеседникам перевести денежные средства на «безопасные счета». Другим мошенники предлагали заработок на интернет-бирже. В результате жители региона лишились около двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются. Возбуждены уголовные дела.