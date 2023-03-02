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Происшествия

Около двух миллионов рублей отдали мошенникам псковичи

Около двух миллионов рублей перевели на «безопасные счета» мошенников жители Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они настойчиво советовали своим собеседникам перевести денежные средства на «безопасные счета». Другим мошенники предлагали заработок на интернет-бирже. В результате жители региона лишились около двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются. Возбуждены уголовные дела.

 

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