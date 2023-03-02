Группу украинских диверсантов ликвидируют в Брянской области

13:04, 02 марта 2023, ПАИ

Украинские диверсанты 2 марта утром проникли в приграничный район Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Сейчас группу ликвидируют бойцы Росгвардии, сообщает ТАСС.

Александр Богомаз сообщил, что украинские силы обстреляли автомобиль, в результате чего один человек погиб, еще один - десятилетний ребенок - получил ранения.

Кроме того, по данным губернатора, атаке беспилотника подверглось приграничное село Сушаны.

По информации собеседника ТАСС в силовых структурах, диверсанты напали и на Любечане, и на Сушаны, между которыми по прямой примерно 15 километров. Речь идет о нескольких десятках вооруженных людей, уточнил источник.

В ФСБ подтвердили, что в приграничном районе Брянской области «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».