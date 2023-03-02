Расписание движения автобусов Родина – Архив изменится с 11 марта
Расписание движения автобусов по маршруту № 25 Родина – Архив изменится с 11 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.
Это связано с изменением дорожной обстановки и увеличением времени на выполнение рейсов, пояснили в комитете.
С новым расписанием псковичи могут ознакомиться на официальном сайте перевозчика ГППО «Псковпассажиравтотранс».
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