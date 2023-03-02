Расписание движения автобусов Родина – Архив изменится с 11 марта

14:44, 02 марта 2023, ПАИ

Расписание движения автобусов по маршруту № 25 Родина – Архив изменится с 11 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Это связано с изменением дорожной обстановки и увеличением времени на выполнение рейсов, пояснили в комитете.



С новым расписанием псковичи могут ознакомиться на официальном сайте перевозчика ГППО «Псковпассажиравтотранс».