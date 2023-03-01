Путин назвал терактом атаку украинских боевиков в Брянской области

15:55, 02 марта 2023, ПАИ

Атака украинских диверсантов в приграничном районе Брянской области является терактом, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», - сказал глава государства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Брянской области ликвидируют группу украинских диверсантов.