Ушла из жизни экс-начальник отдела зарубежных связей Псковской гордумы

16:54, 02 марта 2023, ПАИ

1 марта после продолжительной болезни ушла из жизни бывший начальник отдела зарубежных связей Псковской городской Думы Татьяна Румянцева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

Татьяна Румянцева родилась в Пскове 23 октября 1951 года. Она окончила Псковский педагогический институт по специальности «учитель английского и немецкого языков средней школы». Татьяна Румянцева начала свою деятельность в 1974 году в Псковском педагогическом институте в качестве лаборанта, затем работала преподавателем.

С 1997 года по 2012 год занимала должности заместителя начальника и начальника отдела зарубежных связей администрации Пскова и Псковской городской Думы. Завершила свою профессиональную деятельность в Псковском городском молодёжном центре.

«Татьяну Яковлевну отличали высокий профессионализм, ответственность, глубокое знание иностранных языков, дипломатичность и доброжелательность. Она внесла неоценимый вклад в развитие зарубежных связей города Пскова, особенно с такими городами, как Неймеген (Нидерланды), Перт (Шотландия), Роанок (США) и общественной организацией «Друзья Пскова в штате Массачусетс» (США). Татьяна Яковлевна являлась одним из авторов нескольких публикаций на эту тему. До конца своих дней она сохраняла живой интерес к этому, делилась с другими своими знаниями и бесценным опытом работы. Она была замечательным, прирождённым педагогом, обучила английскому языку не одно поколение псковичей. Сотрудники администрации города Пскова и Псковской городской Думы глубоко сожалеют об уходе Румянцевой Татьяны Яковлевны», - отмечается в некрологе.

Прощание состоится 4 марта в 12:00 в храме Анастасии Римлянки по адресу: Октябрьский проспект, дом 9.