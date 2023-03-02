35-летие регионального Детского фонда отметили в Пскове

18:34, 02 марта 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию образования регионального отделения Российского детского фонда, прошло в областной столице. Праздничная дата собрала в актовом зале ПсковГУ сотрудников, ветеранов и волонтёров фонда, благотворителей, представителей органов власти и общественности, воспитанников детских учреждений, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

С отчётом о работе Детского фонда за последние пять лет выступила заместитель председателя регионального отделения Юлия Колесова, которая рассказала о пяти долгосрочных программах «Экстренная социальная помощь», «Тёплый дом», «Дети-инвалиды», «Студент-сирота», «Одарённые дети», а также о многочисленных благотворительных акциях, реализованных фондом совместно со спонсорами.

«Мы очень благодарны всем нашим благотворителям и очень надеемся, что вы останетесь с нами и продолжите помогать детям», — поблагодарила Юлия Колесова всех неравнодушных людей.

От имени губернатора и областного правительства глубочайшее почтение, уважение и благодарность Детскому фонду выразила первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она напомнила, что областное отделение фонда было одной из первых общественных организаций в регионе.

«Детский фонд уникален во многих своих проявлениях: он надёжен, современен и эффективен. Всё это вместе говорит о том, что многие годы в фонде работают замечательные люди», — сказала Вера Емельянова и отдельно поблагодарила депутата областного Собрания Виктора Антонова, который возглавил региональный Детский фонд в первые годы его становления и руководил им более 18 лет.

Первый заместитель губернатора отметила заслуги Детского фонда в преодолении проблемы социального сиротства: «Когда мы начинали совместную работу, практически в каждом районе области был дом-интернат. А чтобы понять, сколько там было воспитанников, к сегодняшнему количеству детей-сирот нужно прибавить ещё два нуля. Сегодня Псковская область — территория, практически свободная от детских домов».

В завершение Вера Емельянова ещё раз поблагодарила всех, кто принимает участие в деятельности Детского фонда, и вручила благотворителям благодарственные письма правительства Псковской области. Наградой региона также отмечен действующий председатель областного отделения Детского фонда, вице-спикер Собрания депутатов Юрий Сорокин.

Поздравление спикера регионального парламента Александра Котова и всего депутатского корпуса областному Детскому фонду передал заместитель председателя Игорь Дитрих.

«Становление Детского фонда пришлось на очень тяжёлые для нашего государства годы, когда не только в благотворительных фондах, но в стране мало что было. Но благодаря неравнодушным людям, настоящим энтузиастам по крупицам собирались деньги и вещи в помощь детям. Результаты мы сейчас видим: нуждающихся детей у нас стало намного меньше. Каждому из вас низкий поклон за это», — обратился к команде и благотворителям Псковского детского фонда Игорь Дитрих. Вице-спикер вручил сотрудникам фонда благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Воспоминаниями о том, как «повезло» возглавлять фонд в 90-е годы прошлого века, поделился Виктор Антонов. По его словам, когда в правление фонда обращались за помощью малоимущие семьи, было очень сложно находить благотворителей, готовых жертвовать средства и помогать. «Когда мы начинали, то основную помощь получали от иностранцев и соотечественников из-за рубежа: они присылали деньги и вещи, за что им огромное спасибо. Но сейчас всё поменялось, и основная помощь приходит от наших благотворителей», — рассказал Виктор Антонов.

В ходе торжественного мероприятия с поздравлениями также выступили уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова, руководитель Общественной палаты области Наталья Горбачёва, представители областного комитета по социальной защите и администрации Пскова.

Концертные номера в подарок региональному отделению Детского фонда подготовили воспитанники коррекционных школ-интернатов.