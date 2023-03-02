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Политика

Определились кандидаты на досрочные выборы главы Пушкинского района

Завершилось выдвижение кандидатов на досрочных выборах главы Пустошкинского района, сообщает Telegram-канал «Избирательная комиссия Псковской области».

Для участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов:

  • Агаджанова Елена Аркадьевна от «Партия Роста»;
  • Алиева Ирина Васильевна, самовыдвиженец;
  • Борисов Алексей Анатольевич от ЛДПР;
  • Кравцов Юрий Эдуардович от «Единой России»;
  • Янкевич Станислав Валерьевич от КПРФ.

В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки предоставленных кандидатами документов по разным направлениям: на наличие двойного гражданства, судимости и т. д. У кандидатов есть время до 13 марта 2023 год представить документы на регистрацию.

Напомним, что известна дата досрочных выборов главы Пустошкинского района. 

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