Определились кандидаты на досрочные выборы главы Пушкинского района

23:07, 02 марта 2023, ПАИ

Завершилось выдвижение кандидатов на досрочных выборах главы Пустошкинского района, сообщает Telegram-канал «Избирательная комиссия Псковской области».

Для участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов:

Агаджанова Елена Аркадьевна от «Партия Роста»;

Алиева Ирина Васильевна, самовыдвиженец;

Борисов Алексей Анатольевич от ЛДПР;

Кравцов Юрий Эдуардович от «Единой России»;

Янкевич Станислав Валерьевич от КПРФ.

В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки предоставленных кандидатами документов по разным направлениям: на наличие двойного гражданства, судимости и т. д. У кандидатов есть время до 13 марта 2023 год представить документы на регистрацию.

Напомним, что известна дата досрочных выборов главы Пустошкинского района.