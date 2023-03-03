Туры за границу на 8 марта обошли по популярности внутрироссийские

08:54, 03 марта 2023, ПАИ

На грядущие весенние праздники россияне преимущественно отдохнут за границей, Россия в структуре спроса — на третьем месте, сообщили «Известиям» в туристических компаниях. Если годом ранее 70% заявок приходилось на поездки по России, и лишь 30% остальных — на Египет, Турцию, ОАЭ и другие страны, то сейчас 73% путешественников оправятся в туры за границу, а 27% — по своей стране, рассказали в туристическом сервисе «Слетать.ру». Об этом пишут «Известия».

Подобную тенденцию заметили и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По мнению представителей организации, рост спроса на зарубежном направлении в этом году связан с тем, что сейчас россиянам доступно больше стран. Например, ковидные ограничения сняли популярные государства Южной и Юго-Восточной Азии.

«На праздничные мартовские даты наиболее востребован отдых в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и России. На эти три направления приходится примерно по 27% всех продаж. Совсем немного от лидеров спроса отстает Таиланд — 16,5% заявок. Далее следуют Турция (менее 8%) и Шри-Ланка (почти 4%)», — сообщили в «Слетать.ру».

Средний чек на отдых в марте заметно вырос — причем именно по популярным зарубежным направлениям, добавили в сервисе.

«По сравнению с прошлым годом, средний чек за отдых в Египте увеличился на 65% и превысил 146 тыс. рублей. В ОАЭ — вырос на 44% до 195,6 тыс. рублей, в Турции — увеличился на 49% до 96,4 тыс. рублей», — отметили в «Слетать.ру».

Среди основных причин роста цен на отдых за границей — дефицит авиаперевозки, ограниченное число доступных россиянам направлений, увеличение времени перелетов либо отсутствие прямых маршрутов.