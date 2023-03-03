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Общество

До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове

От -2 до +3 градусов ожидается в Псковской области сегодня, 3 марта, сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью в большинстве районов - небольшой снег, местами умеренный. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть западный ветер, умеренный.

В Пскове днем небольшие осадки, ночью небольшой снег. Температура воздуха днем составит от +1 до +3, ночью - от -1 до -3 градусов.

В Великих Луках днем небольшие осадки, ночью небольшой снег. Температура днем - от +1 до +3, ночью - от 0 до -2.

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