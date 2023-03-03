85% псковичей чувствуют себя любимыми ‑ опрос

10:06, 03 марта 2023, ПАИ

85 % псковичей, состоящих в браке или отношениях, чувствуют себя любимыми, но больше всего тех, кто постоянно ощущает теплые чувства со стороны своей второй половины, среди врачей, воспитателей, администраторов и главных бухгалтеров, сообщает SuperJob.

Аналитики, программисты и системные администраторы чаще других не находят подтверждений искренности чувств второй половины.

7% опрошенных сотрудниками сервиса жителей Псковской области сетуют, что не ощущают себя любимыми. С возрастом респонденты реже видят знаки любви со стороны партнера: если среди опрошенных от 25 до 34 лет любимыми чувствуют себя 84%, то среди тех, кто старше 45, — 80%.

Изучая ответы представителей распространенных профессиональных групп, SuperJob выяснил, что больше всего тех, кто ощущает любовь своей второй половины, среди докторов-мужчин (90%), воспитательниц (88%), администраторов (по 86% среди мужчин и женщин).

Тех же, кто уверен в отсутствии любви со стороны партнера, больше всего среди аналитиков (по 16% среди представителей двух полов), программистов (13% среди мужчин и 11% среди женщин) и системных администраторов (12% среди мужчин).

Женщины чаще чувствуют себя любимыми: так, среди маркетологов-женщин в любви второй половины уверены 88%, среди маркетологов-мужчин — 79%. Среди экономистов подобное соотношение составляет 83 и 72% соответственно, среди юристов — 80 и 77%.

Исключением можно считать продавцов: мужчины в этой профессии чувствуют себя любимыми чаще своих коллег-женщин (85% против 79% соответственно). Врачам, независимо от пола, в любви везет больше, чем представителям других популярных профессий, но доктора-мужчины все-таки уверены в чувствах второй половины чуть чаще, чем женщины (88 и 87%).