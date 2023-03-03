Пскович из-за ревности избил мужчину в городском парке

13:56, 03 марта 2023, ПАИ

Из-за ревности житель Псковской области избил мужчину бывшей жены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

В ходе следствия установленно, что разведенный пскович приревновал бывшую жену к её новому мужчине. Поэтому он пригласил его в городской парк и несколько раз нанес удары по голове неустановленным предметом, тем самым причинив тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью.

Первый заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.