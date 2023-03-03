В Пскове опровергли фейк о пострадавшем при пожаре ребенке

15:05, 03 марта 2023, ПАИ

Сбор средств на операцию для псковской 4-летней девочки Алисы, серьезно пострадавшей при пожаре, оказался мошеннической уловкой. Об этом пишет «Комсомольская правда в Пскове».

3 марта в пабликах соцсетей появилась информация, что во время пожара в Пскове 26 февраля пострадала 4-летняя девочка Алиса. Авторы поста, которые просят о материальной помощи для матери, написали, что у девочки после пожара выявлены тяжелые ожоги третьей степени, а поражение тела – выше критических показателей.

В ГУ МЧС России опровергли эту информацию. «Самый громкий пожар в Псковской области в этот день случился на Талабских островах. Его быстро потушили, и никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Редакция «Комсомольской правды в Пскове» связалась с комитетом по здравоохранению Псковской области, где подтвердили, что история является вымышленной. «Мы о такой ситуации не слышали, да и в СМИ не было ничего похожего. В Псковскую межрайонную больницу не поступают дети до 18 лет экстренно. Мы решили на всякий случай уточнить и в детской областной – там тоже такого ребёнка не было», – сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

На фото – 6-летняя Вероника из Серпухова, которая в августе 2018 года отдыхала с семьей на даче, где от мангала загорелась и вспыхнула перед ребенком бутылка с розжигом. Ребенка с ожогами госпитализировали в Московский областной ожоговый центр в Люберцах, где провели две операции по пересадке кожи.