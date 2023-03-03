Более 50 аптек откроют в ФАПах Псковской области в этом году

15:26, 03 марта 2023, ПАИ

Вопросы к работе региональной системы здравоохранения, поднятые депутатами на парламентском часе в январе, обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководство Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В рабочей встрече приняли участие председатель Александр Котов, его заместители и руководители комитетов. Глава региона начал с благодарности в адрес депутатского корпуса за внимание к проблемам, которые действительно волнуют людей на местах.

«Парламентскому часу мы всегда уделяем большое внимание, такой формат нужен и полезен. Нам порой не хватает оперативной связи с людьми, и ваша работа в округе дорогого стоит», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор проинформировал депутатов, что все высказанные замечания были внимательно проанализированы, полученные сигналы перепроверены. Как признался Михаил Ведерников, перед встречей он лично заслушивал доклад по каждому вопросу.

По поручению губернатора подробную информацию об организации розничной торговли лекарствами в ФАПах представила его первый заместитель Вера Емельянова. С начала года продажа медикаментов началась в 59 точках, в апреле фармацевтическая деятельность будет организована ещё в 41 медпункте, к началу лета заработают ещё 59 мини-аптек. По словам Веры Емельяновой, до конца года торговать лекарствами будут практически во всех ФАПах, где есть постоянный сотрудник.

Михаил Ведерников уточнил, есть ли необходимость в расширении адресного перечня фельдшерских пунктов-аптек. «Если мы выполним всё, что намечено, то сейчас это будет даже больше чем достаточно, – высказал мнение председатель Собрания Александр Котов. – Перечень был согласован с главами районов, главными врачами, депутаты тоже принимали в этом участие, основные населённые пункты будут охвачены».

Продолжая тему доступности лекарственного обеспечения в сельской местности, депутаты обратили внимание на необходимость совершенствования работы муниципальной аптечной сети. «Этим точно надо заниматься, – согласился губернатор. – Муниципальная реформа, которую мы делаем, как раз и направлена на то, чтобы не оттянуть сферу услуг от людей, а сохранить её», – заметил Михаил Ведерников.

Вице-спикер Армен Мнацаканян озвучил предложение, связанное с оптоволоконным интернетом, которым обеспечиваются все фельдшерско-акушерские пункты области. «Люди спрашивают, почему нельзя за дополнительную плату обеспечивать этим интернетом и население», – передал губернатору просьбы избирателей депутат. Михаил Ведерников дал поручение профильному управлению аппарата правительства изучить вопрос.

Вице-спикер Александр Братчиков напомнил, что на парламентском часе обращался с предложением организовать в ФАПах предрейсовое медицинское освидетельствование водителей, и поблагодарил коллег из исполнительной власти за оперативное решение – четыре медпункта уже заключили соответствующие договоры с предприятиями.

«Действительно, очень хорошее предложение, предприятиям будет удобно, не надо содержать своего врача», – отреагировал губернатор и поручил областному комитету по транспорту заняться проработкой предложения.

В ходе встречи губернатор обсудил с депутатами и другие вопросы, в том числе работу скорой помощи и перспективы исполнения контрактов по строительству ряда ФАПов, сроки выполнения которых были нарушены из-за недобросовестности подрядчика.

В завершение спикер Александр Котов поблагодарил главу региона за внимательное отношение к проблемам, которые озвучивали депутаты. «Мне кажется, такая совместная работа законодательной власти, правительства, плюс ваше личное участие идёт на пользу решению волнующих вопросов, которые нам транслируют избиратели», – подчеркнул председатель Собрания.

Александр Котов предложил сделать такой формат взаимодействия постоянным и острые вопросы дополнительно обсуждать на заседаниях фракции «Единой России», чтобы по возможности уже на этом этапе в рабочем порядке получать ответы. Кроме того, спикер попросил активнее привлекать глав районов и областных депутатов к контролю за проведением строительных и ремонтных работ, которые проводятся в муниципалитетах в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Михаил Ведерников поддержал оба предложения.