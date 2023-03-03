Оптовые цены на семена в Псковской области не выросли – эксперт

15:34, 03 марта 2023, ПАИ

Оптовые цены на семена с августа 2022 года практически не выросли. Об этом рассказала заместитель руководителя филиала «Россельхозцентр» в Псковской области Светлана Оваденко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Морковь «Нанская 4» в маленьком пакете стоила 9,99 рубля на 3 августа 2022 года, в большом – от 14,95 до 21 рубля», - уточнила Светлана Оваденко. На сегодняшний день цена этих семян, по ее словам, также остается прежней.

Стоимость свеклы сорта «Мулатка» в цветных больших пакетах на август 2022-го составила от 14,93 до 18,83 рубля, в маленьком пакете – от 8,46 до 15,33 рубля. Сейчас семена свеклы также остались в прежнем ценовом диапазоне.

Как отметила специалист «Россельхозцентра», на август 2022 года цены на белокочанную капусту «Трансфер» составили 8,46 рубля в маленьких пакетах, в больших – 14,93 рубля. На начало марта 2023 года стоимость маленького пакета выросла до 9,99 рубля, большого пакета – остается прежней.

«Огурец «Меренга» 5 штук, цена пакета – 75 рублей. Обычно их завозят в Россию в больших пакетах от 250 до 1000 штук. Сейчас цена такая же», - сказала Светлана Оваденко.

По ее словам, конечные цены на семена будут зависеть от продавцов. «Надо подчеркнуть, что оптовые цены практически не выросли, в другом случае, когда псковичи покупают в магазинах, – там каждый продавец и фермер делает свою наценку», - уточнила Светлана Оваденко.

Хотя, по мнению старшего продавца одного из садоводческих магазинов Пскова Ирины Виноградовой, ценники в среднем выросли на 20%.

«Зависит преимущественно от поставщиков. Ближайшие поставщики – Санкт-Петербург, Москва. Средняя цена семян – это 30 рублей. Цена варьируется от многих факторов, это может быть от 10 рублей до 200», - сказала Ирина Виноградова.

По ее словам, в основном в псковские магазины поставляют удобрения и семена российского производства.