«Амур из Франции?»: псковичи в соцсетях спорят о снимке рыбы

16:33, 03 марта 2023, ПАИ

Снимок выловленной рыбы активно обсуждают псковские рыбаки в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте». Один из пользователей задал подписчикам сообщества вопрос, какая именно рыба изображена на фотографии, так как мнения других знатоков разошлись.

«Подскажите, что за рыба. Точно не язь и не елец. Сосед по лунке сказал, что жерех. Другой сказал, что сырть. По размерам чуть больше крупной плотвы», - написал автор публикации.

В комментариях некоторые рыбаки уверены, что это голавль, другие опровергают, так как «у голавля голова не вздернута вверх и тело почти симметричное». Третьи же отмечают, что это может быть подуст - некрупная рыба, которую редко можно поймать на Чудском озере, или даже «Белый Амур из Франции».

«Я, конечно, не знаток в рыбах, главное - рыба», - резюмировал один из подписчиков.