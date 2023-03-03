Остановку на проспекте Энтузиастов в Пскове перенесут

16:13, 03 марта 2023, ПАИ

Автобусную остановку на проспекте Энтузиастов перенесут. Об этом сказал глава города Пскова Борис Елкин во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По поводу Запсковья - мы сейчас будем реализовывать устройство новых умных остановок около «Ленты» на улице Труда, а также будем переносить остановку с пересечения улицы Звездной и проспекта Энтузиастов с «островка» на сам проспект Энтузиастов, на тротуар», - уточнил Борис Елкин.

По его словам, работы уже запланировали, а также определили подрядчика.

«В ближайшее время планируем приступать к работам. В связи с этим будем перенастраивать движение на Запсковье», - добавил глава города.