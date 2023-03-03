Продолжается розыск пропавшего великолучанина

16:12, 03 марта 2023, ПАИ

Местонахождение 46-летнего Андрея Фёдорова продолжают устанавливать сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, 22 марта 2019 года он ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках, и до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Пропавший был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-2231128 или 02.