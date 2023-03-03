Концерт «За Победу! За Наших! За Правду!» проходит на Четырёх углах в Пскове

17:57, 03 марта 2023, ПАИ

Концерт «За Победу! За Наших! За Правду!» в поддержку участников СВО проходит на Четырех углах в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Все желающие псковичи могут прийти послушать патриотические песни или принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей, а также написать письмо солдату, которое будет доставлено адресату в зону СВО.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Помимо этого, организаторы установили пункт сбора гуманитарной помощи. Зрители концерта могут принести необходимые вещи доя военнослужащих или перевести деньги через QR-код.

Митинг-концерт в поддержку наших бойцов был организован благодаря штабу Псковского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, ресурсному центру поддержки добровольчества и управлению культуры администрации города Пскова.