Концерт «За Победу! За Наших! За Правду!» проходит на Четырёх углах в Пскове
Концерт «За Победу! За Наших! За Правду!» в поддержку участников СВО проходит на Четырех углах в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
Все желающие псковичи могут прийти послушать патриотические песни или принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей, а также написать письмо солдату, которое будет доставлено адресату в зону СВО.
Помимо этого, организаторы установили пункт сбора гуманитарной помощи. Зрители концерта могут принести необходимые вещи доя военнослужащих или перевести деньги через QR-код.
Митинг-концерт в поддержку наших бойцов был организован благодаря штабу Псковского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, ресурсному центру поддержки добровольчества и управлению культуры администрации города Пскова.
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