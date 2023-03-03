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Концерт «За Победу! За Наших! За Правду!» проходит на Четырёх углах в Пскове

Концерт «За Победу! За Наших! За Правду!» в поддержку участников СВО проходит на Четырех углах в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: здесь и далее корреспондент ПАИ

Все желающие псковичи могут прийти послушать патриотические песни или принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей, а также написать письмо солдату, которое будет доставлено адресату в зону СВО. 

  • Концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО
    Фото: ПАИ
  • Концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО
    Фото: ПАИ
  • Концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО
    Фото: ПАИ

Помимо этого, организаторы установили пункт сбора гуманитарной помощи. Зрители концерта могут принести необходимые вещи доя военнослужащих или перевести деньги через QR-код.

Митинг-концерт в поддержку наших бойцов был организован благодаря штабу Псковского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, ресурсному центру поддержки добровольчества и управлению культуры администрации города Пскова.

 

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