Вышел в эфир 102-й выпуск «Псковского телеграма»

18:20, 03 марта 2023, ПАИ

102-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 3 марта.

Треть муниципалитетов Псковской области успешно преобразованы в муниципальные округа. Пока одни партии успешно разбирались в перипетиях реформы, другие в привычном формате «Баба-яга против» пытались напустить дыму. Правда, в этом не преуспели. Тем временем в Пустошкинском районе завершился этап выдвижения на пост главы муниципалитета. Уже очевидно, что выборы будут альтернативными. Но не все партии решились участвовать в избирательной кампании. Об этом – в новом выпуске «Псковского телеграма».

Ведущие обсудили новый «пакет пакетов» против России, платный проход в Псковский кремль, медиаитоги февраля и долгожданный ремонт Ольгинского моста.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам в 18:00 на портале ПАИ и в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».