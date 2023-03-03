Межрегиональный турнир по кудо пройдёт в Пскове 5 марта

18:56, 03 марта 2023, ПАИ

Межрегиональный турнир по кудо пройдёт в Псковском спортивном комплексе «Олимп» 5 марта. Об этом сообщается в группе спортивного комплекса в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие около 240 спортсменов из Псковской области, Обнинска, Санкт-Петербурга, Выборга и Москвы.

По личным результатам спортсмены смогут выполнить спортивные разряды до кандидатов в мастера спорта, а по итогам турнира будет сформирована сборная для участия во Всероссийском турнире по КУДО, который состоится 1 апреля в «Олимпе».

Соревнования начнутся в 9:30 и продлятся до 18:30.