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Общество

Всемирный день инженерии отмечается 4 марта

Всемирный день инженерии празднуется ежегодно 4 марта, начиная с 2020 года, сообщает calend.ru.

Этот профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей был учрежден по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая прошла в ноябре 2019 года в Париже.

Учреждение новой международной даты – это дань уважения со стороны мирового сообщества к работе специалистов этой сферы и признание вклада, который вносят они в устойчивое развитие человечества, улучшение быта людей и повышение качества жизни населения.

Дата праздника приурочена к дню образования федерации в 1968 году, которая на сегодняшний день объединяет национальные организации инженеров 103 стран мира (а это примерно 30 миллионов специалистов). Российский Союз научных и инженерных общественных объединений также является членом федерации.

Главной целью федерации, действующей под эгидой ЮНЕСКО, был и остается прогресс, повышение общественного благосостояния, развитие научной, образовательной и инженерной деятельности в каждой конкретной стране и мире в целом.

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