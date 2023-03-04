Сорт псковских тюльпанов выводят в Великолукской сельхозакадемии

10:11, 04 марта 2023, ПАИ

Работу над выведением сорта тюльпанов, способного расти в условиях псковского климата, начали в Великолукской сельскохозяйственной академии. Об этом в своём еженедельном обращении к жителям региона сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Наши фермеры делают всё возможное и невозможное, чтобы цветы продолжали радовать наших замечательных женщин. Кто-то использует параллельный импорт, кто-то изменил выбор сортов, кто-то нашёл альтернативу в других странах. На сегодняшний день с этим вызовом они справились. Но нужно системное решение. Его предлагает Великолукская сельскохозяйственная академия, которая начала кропотливую работу по выведению наших псковских тюльпанов. Они изучают, обрабатывают и исследуют сортовой материал, заложили пробные партии из 12 наиболее интересных сортов», – рассказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что первые результаты будут уже к концу года. К этому времени селикционеры поймут, какие сорта адаптированы к нашему климату, интересны для селекции, подходят по форме и окрасу цветка.

«Селекция – процесс небыстрый. Но главное, что у нас есть специалисты, которые готовы этим заниматься. Желаю им успехов в этом деле! Уверен: всё получится», – заключил глава региона.