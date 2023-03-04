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Общество

До -6 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

До -6 градусов может похолодать в Псковской области предстоящей ночью, сообщает псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

5 марта на территории региона синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью в большинстве районов ожидается умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный.

Температура по области ночью от -6 до -1 градуса, днем -  от -2 до 0. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днем - 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. 

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