До -6 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

14:02, 04 марта 2023, ПАИ

До -6 градусов может похолодать в Псковской области предстоящей ночью, сообщает псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

5 марта на территории региона синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью в большинстве районов ожидается умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный.

Температура по области ночью от -6 до -1 градуса, днем - от -2 до 0. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днем - 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.