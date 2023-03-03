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Культура

Финал КВН-викторины «Вечно хранимый Ольгой святой…» прошёл в Пскове

Финал КВН-викторины «Вечно хранимый Ольгой святой…» состоялся в областной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие провел Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Викторина была посвящена 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи. В отборочном туре приняла участие 41 команда из общеобразовательных и интернатных учреждений Псковской области.

В финал были приглашены 10 команд, успешно прошедшие отборочный тур: «Авангард», Переслегинская гимназия, Великолукский район, «Страна Чудес», средняя школа №1 г. Порхова,  «Сказочницы», средняя школа №4, Опочецкий район,  «Вылетело из головы», Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, «Легенда», Москвинская средняя общеобразовательная школа, Псковский район, «Умницы и умник», Покровская средняя школа, Красногородский район, «Скобари», Центр внешкольной работы, Куньинский район, «Хронологи», средняя школа №2 имени Н. И. Ковалёва, Невельский район, «Русичи», Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа им. А. С. Пушкина, «Потомки княгини Ольги», Ашевская средняя школа, Бежаницкий район.

Викторина состояла из разных этапов: представления команды, конкурса капитанов. На презентациях участники узнавали известных людей, памятные места, связанные с героическими событиями города Пскова и отгадывали, что лежит в «Черном ящике».

В финал вышло три команды. «В упорной борьбе победителями стала команда «Страна Чудес» из средней школы № 1 г. Порхова.  Второе место завоевала команда «Вылетело из головы» из Псковской лингвистической гимназии, а «Бронзу» получила команда «Легенда» из Псковского района», - рассказали организаторы.

Эти команды были награждены грамотами и памятными подарками

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