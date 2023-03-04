Петербургский бизнесмен проснулся с мёртвой женой и запиской от незнакомца в одном из отелей Москвы

18:43, 04 марта 2023, ПАИ

Петербургский бизнесмен проснулся в номере одного из московских отелей с мёртвой женой и неизвестной запиской. Как так вышло, разберутся следователи Московского управления СК, сообщает «Фонтанка.ру».

В субботу, 4 марта, 39-летний предприниматель проснулся в номере отеля на Ленинградском шоссе и увидел, что его 35-летняя жена мертва. В том же номере нашлась записка со словами благодарности. На бумажке было написано буквально два предложения: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер». Неизвестный также якобы оставил номер телефона. Явных признаков насильственной смерти приехавшая на место следственно-оперативная группа не нашла. Тело отправили в морг на экспертизу.

Следствие пока никак не комментирует случившееся. Представители отеля также отказались озвучивать какую-либо информацию. По предварительным данным, камеры зафиксировали, как семейная пара заходила в номер с третьим мужчиной.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», бизнесмен является совладельцем ресторана в Севастополе. Заведение открылось в 2019 году. В Петербурге он также владеет долями различных компаний. Их деятельность касается инженерно-технического проектирования. Крупнейшая из них выполняла несколько контрактов по заказу городской администрации, в частности готовила документы о планировке для строительства нескольких развязок и уточняла охраняемые границы Удельного парка.

Семейная пара часто путешествовала на юг России и в другие страны. В браке они воспитывали двух дочерей.