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Общество

Митрополит Тихон освятил храм Великомученицы Варвары в Печорах

Фото диакона Льва Савинова

Митрополит Псковский и Порховский Тихон провёл обряд Великого освящения храма Святой великомученицы Варвары города Печоры в субботу, 4 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской епархии Русской православной церкви

Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова и хор храма под управлением Анны Териной. Разделить радость Великого освящения храма собрались многочисленные прихожане и православные печеряне.

По окончании Божественной литургии митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом. В дар приходу владыка преподнёс портрет покойного настоятеля храма протоиерея Евгения Пелешева, а всем прихожанам — иконки святой великомученицы Варвары.

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