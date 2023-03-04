Российские ученые запатентовали технологию производства бетона из конопли

21:48, 04 марта 2023, ПАИ

Учёные Владимирского университета (ВлГУ) разработали и запатентовали технологию производства лёгкого бетона, в котором в качестве наполнителя используется часть стебля технической конопли (костра) и различные вяжущие, сообщает сайт «Метеовести».

Отмечается, что эти композитные материалы для кладки стен жилых домов экологически чистые, а стоимость такого материала на 50% ниже арболита (лёгкого бетона на основе цементного вяжущего, органических наполнителе и химических добавок). Ноу-хау показывает хорошие конструкционные и теплоизоляционные свойства. Бетон на основе костры прочен и пригоден для малоэтажного строительства.

Костра конопли является отходом переработки растения, при этом – биологически стойким материалом, который не едят мыши. В составе бетона костра заменяет лёгкий наполнитель, в качестве которого традиционно используют керамзит или сосновую щепу. Данный материал может применяться в различных сферах, как теплоизоляционный для утепления зданий или сооружений, так и конструкционный, то есть выполнять несущую функцию. Помимо бетона есть блоки из костры технической конопли, где вяжущим веществом выступает глина. Этот материал тоже имеет довольно низкую себестоимость и может выполнять ограждающую и несущую функции

Разработку учёных уже использовали при строительстве жилого дома в Муроме. В планах разработчиков – создание опытного производства с дальнейшим выходом на крупные производственные мощности во Владимирской области. На эти цели выделили грант по программе «Умник» Фонда содействия инновациям. Инвесторы намерены направить порядка 800 млн рублей в производство и переработку технической конопли в области. С этой же целью будут увеличены посевные площади культуры.