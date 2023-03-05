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Перед 8 Марта продажи духов выросли в России — исследование

Россияне в этом году к 8 Марта стали больше покупать парфюмерии и билетов в театр, а также на выставки по сравнению с прошлым годом, однако число покупок ювелирных украшений и бижутерии, напротив, сократилось, показало исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает РИА Новости. 

Аналитики изучили данные средних чеков с 20 февраля по 3 марта этого и прошлого годов. Выяснилось, что число покупок женских духов выросло на 35 %, а средний чек оказался на 4 % ниже, чем годом ранее, и составил 2 905 рублей. В свою очередь билеты в театры, музеи и на выставки стали покупать на 71 % больше, средний чек вырос на 10 %, до 1 110 рублей.

При этом средний чек на ювелирные изделия и бижутерию оказался выше на 8 %, чем годом ранее, а число покупок снизилось на 19 %. Вместе с тем сократились и покупки подарочных сертификатов, а также букетов цветов — на 3 % в обеих категориях. Кроме того, россияне в этот период стали больше покупать женского нижнего белья, посуды, шоколада и шоколадных конфет, а также верхней одежды.

Однако число покупок подарочных сертификатов и обуви снизилось. Эксперты ресурса отмечают, в преддверии 8 Марта заметно увеличение трат на развлечения и категории с высокой долей эмоциональных покупок. В частности, накануне праздника заметно увеличение расходов на товары, которые показывали низкие продажи перед 14 февраля.

Таким образом, полагают аналитики, сработал компенсаторный эффект, обеспечивший перенос части праздничного спроса с начала февраля на начало марта. Это подтверждает традиционно высокое значение Международного женского дня для россиян (в сравнении с Днём святого Валентина), считают специалисты.

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