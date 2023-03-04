Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Оренбуржец устроил стрельбу из пистолета в центре Петербурга

Житель Оренбурга устроил стрельбу на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге вечером 4 марта, сообщает «Фонтанка».

Сотрудницы баров на Рубинштейна рассказали, что какой-то ненормальный ходил и направлял на них свой пистолет.

По предварительным данным, 29-летний уроженец Оренбурга несколько раз выстрелил из травматического оружия в 27-летнего гражданина Молдовы и его 24-летнего товарища. Первому три пули попали в спину, одна угодила в руку, второй получил ранение в левую ногу. Обоих госпитализировали.

Действие происходило у дома 5 по улице Рубинштейна, за происходящим наблюдала вся барная улица. Поймали оренбуржца на углу Щербакова переулка и набережной Фонтанки. Доставили бретера в 28-й отдел полиции. Вероятно, меры пресечения он будет ждать в камере. На родине подозреваемый был условно судим за грабеж.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 марта 2023

Мужчина погиб при падении с 16-го этажа в Пскове
04 марта 2023

Видео с места крупного ДТП в Усвятском районе
04 марта 2023

Один человек погиб, 16 пострадали в результате ДТП в Усвятском районе
03 марта 2023

Гражданин Туниса обманул многодетную псковичку на 100 тысяч рублей
03 марта 2023

Два человека госпитализированы в результате столкновения маршрутного такси

03 марта 2023

Более 20 упаковок украденного сыра продала псковичка на рынке
03 марта 2023

Ребёнок выпал из окна многоквартирного дома в Печорах
03 марта 2023

Продолжается розыск пропавшего великолучанина

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...