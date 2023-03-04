Оренбуржец устроил стрельбу из пистолета в центре Петербурга

10:39, 05 марта 2023, ПАИ

Житель Оренбурга устроил стрельбу на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге вечером 4 марта, сообщает «Фонтанка».

Сотрудницы баров на Рубинштейна рассказали, что какой-то ненормальный ходил и направлял на них свой пистолет.

По предварительным данным, 29-летний уроженец Оренбурга несколько раз выстрелил из травматического оружия в 27-летнего гражданина Молдовы и его 24-летнего товарища. Первому три пули попали в спину, одна угодила в руку, второй получил ранение в левую ногу. Обоих госпитализировали.

Действие происходило у дома 5 по улице Рубинштейна, за происходящим наблюдала вся барная улица. Поймали оренбуржца на углу Щербакова переулка и набережной Фонтанки. Доставили бретера в 28-й отдел полиции. Вероятно, меры пресечения он будет ждать в камере. На родине подозреваемый был условно судим за грабеж.