Временную звонницу установили в Псково-Печерском монастыре

19:03, 05 марта 2023, ПАИ

Временную звонницу установили в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале обители.

«Пока монастырская большая звонница находится на реставрации, на Святой горке установлена звонница временная», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Певец Валерий Кипелов и его группа посетили Псково-Печерский монастырь.