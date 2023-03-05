Временную звонницу установили в Псково-Печерском монастыре
Временную звонницу установили в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале обители.
«Пока монастырская большая звонница находится на реставрации, на Святой горке установлена звонница временная», - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Певец Валерий Кипелов и его группа посетили Псково-Печерский монастырь.
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