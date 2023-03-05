На Московском коксогазовом заводе произошел масштабный пожар

23:13, 05 марта 2023, ПАИ

Пожар вспыхнул на Московском коксогазовом заводе в городе Видное. Об этом сообщается в Telegram-канале «Zvezdanews».

«По словам очевидцев, был слышен взрыв. После над предприятием встал огромный столб пламени и дыма. По предварительным данным, площадь пожара сейчас составляет 200 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В МЧС подтвердили, что пожару на заводе предшествовал взрыв. Горит насосная колонна с бензолом, открытое горение на 200 квадртаных метров, пишут в СМИ. Информации о пострадавших на данный момент нет.