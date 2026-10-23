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Происшествия

В Великих Луках возбудили дело против двух мужчин, не сообщивших о диверсии на железной дороге

УФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело в отношении двух жителей Великих Лук. Их подозревают в несообщении о преступлении, сообщает «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на ведомство.

Фото: ПАИ

По данным следствия, мужчины знали о намерении знакомой за денежное вознаграждение от неизвестного пользователя Telegram поджечь объект транспортной инфраструктуры в Великолукском районе. Однако в правоохранительные органы они не обратились.

Речь идёт о жительнице Великих Лук, которую сотрудники УФСБ задержали в декабре 2025 года при попытке поджечь шкаф управления электрообогревом на железной дороге. Сейчас Псковский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении женщины. Ей предъявлено обвинение в государственной измене и покушении на диверсию группой лиц по предварительному сговору.

В отношении двух мужчин избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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