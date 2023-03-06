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Происшествия

ВИДЕО На Урале пациент с переломами обеих ног ползком добирался до кабинета врача

В Каменске-Уральском мужчина с переломами ног полз на четвереньках до кабинета врача после того, как ему отказали в выдаче инвалидной коляски. Произошедшее сняла на видео супруга пациента. Запись опубликовало издание «КП-Екатеринбург».

На кадрах видно, как мужчина ползет по ступенькам отделения травматологии.

 

«Хотели волоком его протащить, но поняли — не справимся. Надели ему рукавицы, шлепки на колени нацепили. Муж у меня сильный и просто сказал, что доползет сам», — объяснила женщина, отметив, что позже медперсонал заметил съемку и попросил ее прекратить.

Она рассказала, что ее муж получил травму, когда пытался повесить антенну в доме и сорвался с четырехметровой высоты. После этого родственники отвезли его в травмпункт. Брат пострадавшего попросил врачей предоставить мужчине инвалидную коляску, но получил отказ. По словам женщины, после этого их попросили ожидать приема в порядке очереди, из-за чего один из родственников устроил скандал, а врачи вызвали охрану.

На приеме у врача у мужчины диагностировали закрытые переломы двух стоп. После конфликта ему выдали коляску, на которой россиянина довезли до машины. Известно, что мужчине назначена операция.

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