Показ спектакля для семей военнослужащих прошёл в Псковском драмтеатре

14:33, 06 марта 2023, ПАИ

Бесплатный социальный показ спектакля «Пигмалион» состоялся в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина 5 марта. Последнюю премьеру театра посмотрели около 400 зрителей, среди которых участники специальной военной операции, находящиеся в отпуске, семьи военнослужащих и погибших. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе драмтеатра.

«Я считаю нашим долгом в нынешней ситуации помогать бойцам и их семьям любыми доступными способами, в том числе искусством, спектаклями. Такие социальные показы мы сделаем регулярными и будем проводить ежемесячно», – прокомментировал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

Показ прошел с аншлагом, труппу провожали овациями и криками «Браво!». Театр получил множество благодарных отзывов, подтверждающих, что такие акции сегодня необходимы.

«Спектакль очень интересный, музыкальный, легкий и веселый. Я рада, что получила приглашение сюда, ведь для нас это действительно важно – получить возможность отвлечься и почувствовать себя в какой-то мере нужными», – поделилась своими впечатлениями Татьяна Г.

«Выражаю огромную благодарность организаторам! – сказала Екатерина М. – В это непростое время, тем более для нашего города воинской славы, где очень много военнослужащих участвует в специальной военной операции, такая поддержка очень важна. Спасибо им большое за то, что они приглашают родственников военнослужащих на такие потрясающие спектакли».

«Впечатления от просмотренного спектакля очень яркие. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились и впредь, потому что для личного состава военнослужащих это еще один повод побыть с семьями. Хочется сказать слова благодарности за предоставленную возможность», – поблагодарил Андрей В.

«Пигмалион» – последняя премьера Псковского театра драмы, комедийная мелодрама для широкой аудитории по пьесе Бернарда Шоу. В январе псковская труппа представила «Пигмалион» на сцене Луганского академического русского драматического театра им. П. Луспекаева.

Напомним, что Псковский театр драмы неоднократно собирал гуманитарную помощь для беженцев, ежемесячно направляет средства на оказание помощи псковским военнослужащим - участникам СВО, передает билеты в Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Псковской области.