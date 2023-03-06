Татьяна Кириленок: Региональная власть остается открытой для запросов бизнеса

16:23, 06 марта 2023, ПАИ

Власть в Псковской области остается открытой для запросов предпринимателей, сказала управляющая группой компаний Пскова Татьяна Кирилёнок в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«У нас много возможностей, как обратиться к власти напрямую, начиная от страницы «ВКонтакте» нашего губернатора, заканчивая системой официальных обращений», - отметила Татьяна Кирилёнок.

По её словам, среди жителей и предпринимателей, которые обращаются к власти, есть два типа заявителей. «Мой опыт, в том числе и как госслужащего, говорит о том, что есть две категории заявителей, которые обращаются к власти: первая – те люди, которые хотят нажиться на чём-то, – заметила общественный помощник. - К сожалению, недобросовестных заявителей большая масса. Зачастую чиновникам приходится отрабатывать именно такие запросы. Сейчас любое обращение должно быть отработано и решено, в любом случае должна быть проведена определенная работа».

Вторая категория, как отметила Татьяна Кирилёнок, - это люди, которые действительно нуждаются в помощи.

Институт общественных представителей у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, по словам Татьяны Кириленок, – это то звено, которое помогает преодолеть реальные проблемы в момент, когда их по-настоящему нужно решить. «В ходе рабочих встреч, совещаний по бизнесу мы общаемся, понимаем, что происходит, основная задача здесь – донести до губернатора», - заключила управляющая группой компаний Пскова.