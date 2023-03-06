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Общество

Переселенцы с Украины в Пушкинских Горах получили российские паспорта

Торжественное вручение паспортов гражданам, прибывшим с Украины и из Херсонской области, состоялось в Пушкиногорском районе, сообщает газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: ОМВД по Пушкиногорскому району Псковской области

Переселенцы приняли присягу гражданина Российской Федерации, после чего получили документ и экземпляр Конституции РФ.

Сотрудники полиции поздравили новых граждан России со знаменательным событием. Новые граждане страны поблагодарили полицейских за помощь и поддержку.

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