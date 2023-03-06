Около 30% ипотечных кредитов РСХБ выдаёт по заявкам через платформу «Своё | Жильё»

18:32, 06 марта 2023, ПАИ

Россельхозбанк активно развивает цифровые платформы собственной экосистемы «Своё». Так, площадка «Своё | Жильё», где можно найти подходящий объект недвижимости и подать заявку на ипотеку, устойчиво интегрируется в основной бизнес банка: более 30 % всех ипотечных кредитов РСХБ выдаёт по заявкам именно через эту платформу. Об этом сообщила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Число пользователей площадки достигло 3,4 млн. Мы заняли от нашего общего объёма выдач ипотеки более 30 % в цифровых каналах, эта доля выросла по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом и продолжает расти в 2023-м. Сейчас на платформе «Своё | Жильё» представлено более 1 300 аккредитованных жилых комплексов и более 1,8 млн объектов недвижимости. Сервис активно развивается, объём выдач банка в нецифровых каналах постепенно смещается в цифровые», – отметила Елена Батурова.

На площадке «Своё | Жильё» реализованы многие удобные функции, одна из ключевых – оформление ипотечных сделок полностью онлайн с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи. РСХБ осуществил интеграцию с приложением «Госключ» первым среди российских банков. Получить сертификат и сформировать электронную подпись в «Госключе» можно бесплатно. Новая опция упрощает процесс получения кредита и заключения всех необходимых договоров для покупки жилья, а также позволяет клиенту использовать полученную электронную подпись в дальнейшем для работы с другими документами.

Россельхозбанк также содействует развитию сельских территорий через механизмы другой цифровой площадки – «Своё | Село». Количество пользователей запущенной в мае 2021 года платформы превысило 1,5 млн, а число объектов загородной недвижимости, представленных на ней, превышает 1 млн. На сервисе «Своё | Село» зарегистрировано более 1 400 аккредитованных подрядчиков, пользователям предлагается более 2 300 типовых проектов загородных домов, а также более 9 000 услуг ремонта, строительства, дизайна, инженерных работ, озеленения территории и обустройства дома.

Площадку «Своё | Жильё» банк запустил в октябре 2020 года. Она включает все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. На ней доступен выбор из 2 тысяч объектов на первичном и 1,5 млн на вторичном рынке за счёт интеграции платформы с сервисом поиска недвижимости ЦИАН.

Платформы «Своё | Село» и «Своё | Жильё» являются частью постоянно совершенствующейся цифровой экосистемы Россельхозбанка «Своё», ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства, а также на повышение привлекательности жизни и работы в сельской местности.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков.

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