Представители студенческих отрядов посетили Великие Луки

18:49, 06 марта 2023, ПАИ

В управлении образования состоялась встреча с представителями Российских студенческих отрядов (РСО) в Псковской области. Об этом сообщает отдел по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки.

Представители студотрядов приехали в Великие Луки не просто рассказать о плюсах вступления в ряды РСО. 30 активных ребят провели акцию «Снежный десант». Суть акции — оказание помощи в расчистке снега, колке дров и других бытовых нуждах. Участники движения помогли расчистить братское захоронение и провести ремонтные работы в центре реабилитации.

«Мы надеемся, что встреча не оставит равнодушными ни студентов, ни педагогов и в Великих Луках будут созданы и начнут работать студенческие отряды разной направленности», — сообщили в РСО.

Руководитель РСО в Псковской области Алла Сердцева рассказала о направлениях работы отрядов и о возможностях для самореализации.

Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) – крупнейшая молодёжная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 150 тысяч молодых людей из 76 субъектов РФ, занимается гражданским и патриотическим воспитанием.