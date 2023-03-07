Мастер-классы по робототехнике провели для псковских школьников в «Кванториуме»

11:07, 07 марта 2023, ПАИ

Серия мастер-классов для учащихся лицея № 4, школ № 9 и 2 прошла в детском технопарке «Кванториум Псков» в рамках профориентационного проекта ProfSkills. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В течение нескольких недель участники мероприятия смогли попробовать свои силы в сфере виртуальной и дополненной реальности, робототехники, геоинформационных технологий, управления беспилотными летательными аппаратами, поработали в физико-химической и производственной лаборатории.

«Ребятам было предложено познакомиться с профессиональными компьютерными программами, оборудованием. Они моделировали, программировали, проводили опыты. По сути такую же работу выполняют взрослые специалисты, а они смогли прикоснуться к этому уже сейчас, не дожидаясь окончания вуза», - рассказала руководитель проекта, заместитель директора ДТ «Кванториум Псков» по проектному управлению Виктория Зарецкая.

Так, на мастер-классе в промробоквантуме (одно из направлений «Кванториума») ребята попробовали собрать схему светофора на аппаратной платформе TETRA и запрограммировать ее на языке C. О профессии дизайнера игровых локаций узнали на занятии в VR/AR-квантуме, попробовав создать свою первую локацию с использованием игрового движка.

«Мастер-классы помогли мне сориентироваться в выборе будущей профессии или хотя бы в примерном направлении рода деятельности. Сейчас меня привлекает робототехника и направления, связанные с медициной, естественно-научная сфера», - сказала ученица 9-й школы Алина Солопова.

В рамках реализации проекта ProfSkills учащиеся также проходили профориентационное тестирование, встречались с представителями различных профессий, впереди разговор со специалистом по управлению персоналом и тематическая смена. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.